Hoffenheim hat Klassenerhalt so gut wie sicher / Fan-Prügelei in Nürnberg

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Hoffenheim den Klassenerhalt fast geschafft. Die TSG spielte in Wolfsburg 2:2 und hat jetzt sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. In der Zweiten Liga besiegte Münster die Berliner Hertha mit 2:0. Nürnberg verlor 1:2 gegen Köln, das den Aufstieg damit fast sicher hat. Nach dem Spiel kam es zu Prügeleien zwischen Dutzenden Nürnberger und Kölner Fans. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 08:00 Uhr