Meldungsarchiv - 03.04.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Bremen zum Abschluss im Sonntagsspiel am Abend mit 1:2 gegen Hoffenheim verloren. Damit hat sich Hoffenheim etwas Luft im Abstiegkampf verschafft. Bereits am Nachmittag hatten sich Köln und Gladbach 0:0 getrennt. Die Playoff-Halbfinalserien der deutschen Eishockey-Liga sind nach je zwei Spielen nun 1:1 ausgeglichen. Mannheim verlor gegen Ingolstadt, Wolfsburg hatte zuvor gegen München gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 06:00 Uhr