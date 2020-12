Hof verhängt ab morgen nächtliche Ausgangssperre

Das Wetter: teils bewölkt, teils klar, 0 bis minus 6 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils bewölkt, teils länger klar. Örtlich Nebel. Abkühlung auf 0 bis minus 6 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: In den nächsten Tagen oft bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten morgen sowie am Donnerstag in der Nähe der Berge. Am Mittwoch trüb mit Schnee. Tageshöchstwerte 1 bis 7, Tiefstwerte in der Nacht plus 1 bis minus 3 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 20:00 Uhr