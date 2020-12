Hof verhängt ab morgen nächtliche Ausgangssperre

Nachrichtenarchiv - 07.12.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hof: In der oberfränkischen Stadt gilt bereits ab morgen eine nächtliche Ausgangssperre. Wie die Stadt Hof am Abend mitteilte, ist dort das Verlassen der eigenen Wohnung in der Zeit zwischen 21.00 und 5.00 Uhr nur aus triftigen Gründen erlaubt. Dazu gehörten unter anderem berufliche und medizinische Gründe sowie die Begleitung von Kindern oder Sterbenden. Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis sieben müssen im Wechsel unterrichtet werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Maßnahmen gelten vorerst bis 18. Dezember. - In Hof liegt die 7-Tage-Inzidenz über 300; genau so wie in den Landkreisen Regen, Passau und Freyung-Grafenau sowie in Nürnberg und Passau.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2020 21:00 Uhr