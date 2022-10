Nachrichtenarchiv - 19.10.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Cagliari: In der Stadt auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien ist ein Uni-Hörsaal eingestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr geschah das Unglück am späten Abend, weshalb wohl niemand in dem zweistöckigen Gebäude gewesen war. Dennoch suchen die Einsatzkräfte mit Hunden und Drohnen nach möglichen Verschütteten. Zur Unglücksursache ist nichts bekannt.

