Hörfilmpreis 2020 geht auch an BR-Produktion

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Deutsche Hörfilmpreis ist heute zum ersten Mal online verliehen worden. In der Kategorie TV geht die Auszeichnung an den Spielfilm "Play" von Philip Koch, einer Koproduktion von BR und ARD Degeto. Der Regisseur erzählt darin, wie Gaming für die 17 Jahre alte Jennifer zum Lebenselixier wird. In ihrer Laudatio betonte die Jury, es sei hervorragend gelungen, die zwei Erzählebenen reale und virtuelle Welt in der Audiodeskription zu verdeutlichen, unter anderem durch den Einsatz von zwei unterschiedlichen Stimmen für jede der Welten. "Play" ist bis Ende Juni in der BR-Mediathek zu sehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 19:00 Uhr