Höllentalklamm ist nach Unwettern gesperrt - es besteht Lebensgefahr

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 11:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Gewitter und kräftige Regenfälle sind in der Nacht über ganz Deutschland hinweggezogen. Von Schwerin bis Magdeburg gab es geflutete Keller und Blitzeinschläge. In Bayern besonders betroffen waren Teile Frankens und Niederbayerns. Die Nürnberger Feuerwehr musste in der Nacht rund hundert Mal ausrücken. Die Einsatzkräfte pumpten viele überflutete Keller aus. In Grainau bei Garmisch-Partenkirchen ist der Hammersbach über die Ufer getreten, außerdem ging in der Nähe des Orts eine Mure ab - mehr als 200 Menschen mussten mitten in der Nacht ihre Häuser verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Höllentalklamm in Grainau-Hammersbach ist vorerst gesperrt. Sicherungsseile und Geländer in der Klamm seien erheblich beschädigt worden, meldete der Alpenverein. Er appelliert an Wanderer sie nicht zu betreten - es bestehe Lebensgefahr.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 11:30 Uhr