Höhlenforscher stirbt bei Expedition in der Oberpfalz

Winterwetter bereitet in mehreren Bundesländern Probleme

Düsseldorf: Der angekündigte Winterbruch bereitet in mehreren Bundesländern Probleme. Betroffen sind bislang vor allem Niedersachsen, der Norden von Nordrhein-Westfalen sowie Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Im Münsterland und in Ostwestfalen sind stellenweise 30 Zentimeter Schnee gefallen. Dort gilt ein Fahrverbot für Lastwagen auf Autobahnen. Die Räumdienste kommen kaum hinterher, auch weil der kräftige Wind immer wieder neuen Schneeberge auftürmt. Schon in der Nacht hatten sich in Thüringen Lastwagen auf Autobahnen quer gestellt. Auch der Bahnverkehr ist inzwischen stark beeinträchtigt. Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr vom Ruhrgebiet Richtung Hamburg und Berlin ein, auch in die Niederlande fahren keine Züge mehr. Angesichts der Warnungen von Meteorologen sind aber viele Menschen offenbar zu Hause geblieben, so dass die Lage insgesamt nicht so schlimm ist wie befürchtet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.02.2021 09:30 Uhr