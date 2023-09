Höhlenforscher in der Türkei ist nach neun Tagen gerettet

Istanbul: Der erkrankte Höhlenforscher im Süden der Türkei ist nach neun Tagen vorerst gerettet. Helfer brachten den US-Amerikaner in der Nacht an die Oberfläche. Wie der türkische Verband der Höhlenforscher mitteilte, wird der 40-Jährige nun medizinisch behandelt. Medienberichten zufolge geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Der Forscher hatte bei einer Expedition in 1.250 Meter Tiefe eine Magenblutung erlitten. Seine Rettung war hochkomplex. Helfer brachten den Amerikaner auf einer Trage Stück für Stück nach oben. Dafür wurden enge Höhlengänge aufgesprengt. Insgesamt waren 150 Helfer im Einsatz.

