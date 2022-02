Höherer Mindestlohn soll nächste Woche beschlossen werden

Jeder sechste will dauerhaft im Homeoffice bleiben

Berlin: Rund jeder sechste Beschäftigte in Deutschland würde gern dauerhaft im Homeoffice bleiben - auch nach einem Auslaufen der Pflicht aufgrund der Corona-Pandemie. Wie die "Funke Mediengruppe" berichtete, geht das aus einer repräsentativen Forsa-Umfrage hervor, die das Netzwerk für berufliche Kontakte "Xing" in Auftrag gegeben hatte. Demnach wünschen sich 17 Prozent der Beschäftigten, in Zukunft immer aus den eigenen vier Wänden heraus zu arbeiten. 14 Prozent würden in Zukunft gerne drei Viertel ihrer Arbeitszeit von zu Hause aus erledigen. 18 Prozent fänden eine "Fifty-Fifty-Regelung" sinnvoll. Fast 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie in ihren Jobs gar keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2022 23:00 Uhr