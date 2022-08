Höhe der Gasumlage wird bekanntgegeben

Nachrichtenarchiv - 15.08.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ratingen: Die Höhe der Gasumlage, die ab Oktober greifen soll, wird heute bekanntgegeben. Im Gespräch ist eine mögliche Spanne von 1,5 bis fünf Cent pro Kilowattstunde. In der Spitze könnte das für einen vierköpfigen Haushalt jährliche Mehrkosten von rund eintausend Euro bedeuten. Die konkrete Höhe der Umlage wird von Trading Hub Europe in Ratingen errechnet, einem Gemeinschaftsunternehmen der Gas-Netzbetreiber in Deutschland. Unklar ist, ob auf die Umlage auch noch 19 Prozent Mehrwertsteuer erhoben werden. Bundesfinanzminister Lindner hat sich mit einem entsprechenden Ausnahmegesuch bereits an Brüssel gewandt. Im ZDF hatte er gestern nochmals betont, dass - sollte es dennoch zu einer Besteuerung der Umlage kommen - der Staat diese Mehreinnahmen nicht behalten wolle.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2022 06:45 Uhr