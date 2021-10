Högl und Wüstner fordern Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes

Spahn würdigt Leistungen der Pflegekräfte

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat den Stellenwert der Pflege für die Gesellschaft hervorgehoben. Anlässlich des Deutschen Pflegetages sagte er, "Jede und Jeder braucht Pflege": Wie wichtig das Thema ist, sei wohl auch dem Letzten durch die Pandemie klar geworden. In dem Zusammenhang dankte er den Pflegekräften noch einmal ausdrücklich für ihren Einsatz. Spahn zog zum Abschluss seiner Amtszeit Bilanz und hob hervor, was die Politik in den vergangenen Jahren erreicht hat: Als Beispiel nannte er die Abschaffung des Schulgeldes in der Ausbildung, die Lohnerhöhung in der Altenpflege oder die Personaluntergrenze in den Kliniken. Spahn räumte aber ein, dass es noch viel zu tun gebe. Mit Blick auf die Forderung des Deutschen Pflegerats nach 4.000 Euro brutto für Pflegekräfte sagte der Minister, letztlich sei es immer auch Sache der Beschäftigten und der Arbeitgeber, die Gehälter auszuhandeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2021 12:00 Uhr