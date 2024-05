Högl plädiert für Wehrpflicht auch für Frauen

Berlin: In der Debatte um die Wehrpflicht hat sich die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Högl, dafür ausgesprochen, diese auf Frauen auszuweiten. Es sei nicht mehr zeitgemäß, nur junge Männer in den Blick zu nehmen, sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Bei der aktuellen Diskussion müsse es um einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz gehen. Wörtlich sagte Högl: "Die alte Form der Wehrpflicht gehört in die Geschichtsbücher". Deutschland brauche für die Verteidigung Männer und Frauen gleichermaßen in der Bundeswehr. Zustimmung kommt vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther. Er sagte, für die CDU sei das in Zeiten der Gleichberechtigung selbstverständlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 10:00 Uhr