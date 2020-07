Högl löst neue Debatte über Rückkehr zur Wehrpflicht aus

Nachrichtenarchiv - 04.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högl, hat eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht gefordert. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte sie, es sei ein Riesenfehler gewesen, diese 2011 auszusetzen. In einer Berufsarmee könne sich Rechtsextremismus eher ausbreiten als in einer Wehrpflichtarmee. Es tue der Bundeswehr sehr gut, wenn ein großer Teil der Gesellschaft eine Zeit lang seinen Dienst leistet, so Högl. Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, lehnt eine Wiedereinführung hingegen strikt ab. Er sehe keinen kausalen Zusammenhang zwischen rechtsextremistischem Gedankengut und dem Ende der Wehrpflicht. Nach seinen Worten hat es in der Bundeswehr über Jahrzehnte eine Kultur gegeben, die rechtsterroristische Gewaltfantasien toleriert hat. Zuletzt waren bei der Elitetruppe KSK mehrere rechtsextremistische Fälle bekannt geworden, Teile der Einheit werden aufgelöst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2020 12:00 Uhr