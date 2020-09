Högl betrachtet Corona als Belastung und Chance für die Bundeswehr

Erneut Ausschreitungen nach Hausräumung in Leipzig

Leipzig: In der sächsischen Stadt ist es in der zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Am Abend eskalierte eine spontane Demonstration im Stadtteil Connewitz. Der Polizei zufolge warfen Vermummte Pflaster- und Ziegelsteine auf Einsatzkräfte, Mülltonnen wurden angezündet und brennende Barrikaden auf Straßenbahn-Schienen gelegt. Acht Beamte wurden demnach leicht verletzt. Die Polizei setzte Tränengas und einen Hubschrauber ein. Nach etwa einer Dreiviertelstunde beruhigte sich die Lage, festgenommen wurde niemand. Zuvor war die Polizei gegen Hausbesetzungen vorgegangen - als Reaktion darauf hatte es bereits am Donnerstag eine Demonstration gegeben, aus der heraus Polizisten attackiert worden waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 07:00 Uhr