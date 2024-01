Höfesterben in Bayern dauert an

Fürth: In Bayern dauert das Höfe-Sterben an. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, ging die Zahl der bäuerlichen Betriebe in den vergangenen zehn Jahren um fast 13 Prozent oder rund 12.000 Höfe zurück. Die Zahl der Betriebe mit Vieh-Haltung sank sogar um ein Viertel. Dagegen nahm die Zahl der Bio-Landwirte deutlich zu, und zwar um rund 70 Prozent. Rund 90 Prozent der Höfe in Bayern sind Familien-Unternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 14:00 Uhr