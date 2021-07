Höchster Neuinfektionswert seit Mitte Januar in Großbritannien

Nachrichtenarchiv - 14.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Wenige Tage nach dem Finale der Fußball-EM verzeichnet Großbritannien mit über 42.000 nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages den höchsten Wert seit Mitte Januar. Gestern waren es nach offiziellen Daten fast 37.000 Neuinfektionen gewesen. In Großbritannien grassiert die ansteckendere Delta-Variante des Virus. Seit Mitte Mai steigen die Neuinfektionen, zugleich bleibt die Zahl der Todesfälle bei den Briten niedriger als in früheren Corona-Wellen. England hebt am kommenden Montag fast alle Corona-Maßnahmen auf, auch die Maskenpflicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 23:00 Uhr