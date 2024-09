Höchster Benediktinermönch kommt wieder aus Bayern

Rom: Das neue Ehrenoberhaupt der Benediktiner kommt wieder aus Bayern: Der bisherige Abtpräses des oberbayerischen Klosters St. Ottilien, Jeremias Schröder, steht ab sofort an der Spitze des ältesten und bedeutendsten Klosterordens der katholischen Kirche. Mehr als 200 Äbte haben in Rom für den gebürtigen Mindelheimer aus dem Unterallgäu gestimmt. Der 59-Jährige vertritt damit weltweit rund 22.000 Benediktinermönche. Schröder ist nicht der erste Vertreter des Klosters St. Ottilien auf diesem Posten. Bis 2016 fungierte der im April verstorbene Notker Wolf als Ehrenoberhaupt der Benediktiner in Rom.

