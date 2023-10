Höchste Unfallquote auf Bau und in Abfallentsorgung

Berlin: Das höchste Risiko für einen Arbeitsunfalls haben hierzulande Beschäftigte in Baukonstruktionsberufen - wie etwa Zimmerleute, Maurer oder Bautischler. Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung sind in dieser Berufsgruppe im vergangenen Jahr 124 meldepflichtige Arbeitsunfälle auf 1.000 Arbeitnehmer registriert worden. Ein erhöhtes Unfallrisiko haben der Statistik zufolge auch Beschäftigte in der Abfallentsorgung sowie in der Kinder- und Lernbetreuung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 14:00 Uhr