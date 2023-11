Höchste Kaufkraft gibt es in bayerischen Landkreisen

Wunsiedel: Die Kaufkraft ist in bayerischen Städten meist deutlich geringer als in den Landkreisen. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet, indem es die Pro-Kopf-Einkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten bereinigt hat. Das höchste Realeinkommen findet sich demnach mit durchschnittlich rund 32.800 Euro pro Jahr im Landkreis Starnberg. Es folgen die Landkreise Miesbach, München, Erlangen-Höchstadt und Wunsiedel. Weil hier die Lebenshaltungskosten besonders gering sind, gilt Wunsiedel außerdem als die billigste Region im Freistaat. In der Kaufkraft-Tabelle kommt mit Schwabach die erste kreisfreie Stadt erst auf Platz sechs. Städte wie Augsburg, Passau, Bayreuth, Rosenheim, Regensburg, Nürnberg oder Kempten schneiden im Ranking eher schlecht ab. Hier treffen hohe Kosten auf vergleichsweise niedrige Einkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 16:00 Uhr