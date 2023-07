Höchst-Fördersumme bei Heizungsgesetz soll gedeckelt werden

Kurzmeldung ein/ausklappen Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig geplante Angriffe auf AKW vor

Der französische Präsident Macron hat am Abend mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenskyj telefoniert. Dabei warnte Selenskyj nach eigenen Angaben vor - so wörtlich - gefährlichen Provokationen Russlands am Atomkraftwerk Saporischschja. Russland wiederum wirft der Ukraine ebenfalls vor, das Atomkraftwerk in Kürze mit Raketen und Drohnen angreifen zu wollen. Es ist von russischen Truppen besetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2023 03:00 Uhr