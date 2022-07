Hockey-Frauen verpassen WM-Medaille

Selenskyj entlässt Generalstaatsanwältin und Geheimdienstchef

Kiew: Überraschend hat der ukrainische Präsident Selenskyj zwei hochrangige Mitarbeiter entlassen. Generalstaatsanwältin Wenediktowa und der Vorsitzende des Inlandsgeheimdiensts, Bakanow, seien ihrer Aufgaben enthoben worden, sagte der Staatschef in einer Videoansprache. Derzeit würden 650 Fälle von Verrat untersucht, die meisten in den russisch besetzten Gebieten, so Selenskyj. Er sprach insbesondere von Verbindungen zwischen Strafverfolgungsbeamten und russischen Sonderdiensten, die Fragen an die Vorgesetzten aufgeworfen hätten. Generalstaatsanwältin Wenediktowa leitete auch die Ermittlungen zu mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen im Kiewer Vorort Butscha.

