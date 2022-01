Hochwasserwarnstufe drei an Flüssen in Oberfranken

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Coburg: In Oberfranken schwellen nach Dauerregen und wegen der Schneeschmelze in Thüringen die Wasserstände einzelner Flüsse an. Nach dem Pegel der Itz im Landkreis Coburg ist nun auch der Main im Landkreis Kulmbach stark gestiegen. An beiden Flüssen und an der oberfränkischen Steinach gilt nun die Meldestufe drei. Die Warnung betrifft die Landkreise Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Bamberg und Coburg. Auf BR-Nachfrage teilte die Integrierte Leitstelle Coburg mit, einzelne Straßen seien bereits überschwemmt und gesperrt worden. Für Ostbayern gibt es hingegen Entwarnung, die Meldestufe drei im Landkreis Cham wurde aufgehoben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2022 13:00 Uhr