Hochwasserwarndienst warnt vor Überschwemmungen am Inn

München: Der Hochwasserwarndienst erwartet in den kommenden Stunden Überschwemmungen vor allem am Inn. Für die Landkreise Mühldorf am Inn und Rosenheim sowie für die Stadt Rosenheim gilt eine entsprechende Warnung für bebaute Gebiete. In Wasserburg am Inn kann laut Warndienst sogar die höchste Meldestufe vier überschritten werden. Die Stadtverwaltung bereitet sich bereits darauf vor. In Rosenheim sind schon Fahrrad- und Gehwege in der Nähe von Mangfall und Inn überflutet. An der Donau sind bislang nur unbebaute Gebiete gefährdet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 16:00 Uhr