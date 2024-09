Hochwassersituation in Österreich und Osteuropa spitzt sich zu

Wien: Die Hochwassersituation in Österreich und den Nachbarländern ist weiter dramatisch. In einigen Bezirken der Hauptstadt Wien fiel der Strom zeitweilig aus. Mehrere U-Bahn-Linien sind unterbrochen. Der Fluss Wien, der duch die Stadt fließt, ist zu einem reissenden Strom angeschwollen. Uferwege sind überflutet. Bürgermeister Ludwig spricht von einem Hochwasser, dass statistisch nur einmal alle 100 Jahre erwartet wird. Im Bundesland Niederösterreich gilt weiter der Katastrophenalarm. Im Kamptal mussten 1.100 Häuser evakuiert werden. Dort wird mit einer Flutwelle gerechnet, denn am Stausee Ottenstein flussaufwärts läuft das Wasser bereits über die Staumauer. Kritisch ist die Lage auch in Tschechien, dort steht die Stadt Krnov fast komplett unter Wasser. Auch in Polen sind ganze Siedlungen überflutet. In Rumänien sind insgesam fünf Menschen in den Fluten ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 18:00 Uhr