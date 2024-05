Hochwasserpegel gehen langsam wieder zurück

Mainz: Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz und auch im Saarland entspannt sich weiter. In beiden Bundesländern melden die Behörden, dass die Pegelstände der Flüsse wieder zurückgehen. Für Rheinland-Pfalz gelte das auch für den am stärksten betroffenen Landkreis Südwestpfalz. Lediglich für Koblenz geht das Landesamt für Umwelt davon aus, dass der Wasserstand bis zum Nachmittag noch leicht steigen wird. Zum Umfang der Schäden lasse sich aber, so die Staatskanzlei in Mainz, nichts Genaues sagen, da noch zu viel Wasser in den betroffenen Regione stehe. Ähnliches gilt für das Saarland. Dem dortigen Innenministerium zufolge fallen fast überall die Pegelstände und die Aufräumarbeiten haben begonnen. Es werde aber noch Wochen dauern, bis ein genauer Schadensumfang gennannt werden könne. Am Dienstag drohen allerdings schon die nächsten heftigen Regenfälle im Südwesten Deutschlands. Eine exakte Prognose ist laut Deutschem Wetterdienst jetzt allerdings noch schwierig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 14:00 Uhr