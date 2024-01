Hochwasserlage könnte sich weiter verschärfen

Berlin: Wegen der angespannten Hochwasserlage in Teilen Deutschlands rückt die Schuldenbremse wieder in die Diskussion. Der führende SPD-Haushaltspolitiker im Bundestag, Rohde, hat ins Gespräch gebracht, die Schuldenbremse noch einmal auszusetzen. Er sagte dem "Stern", noch sei das gesamte Ausmaß der Flutschäden nicht absehbar. Aber für genau solche Fälle gebe es im Grundgesetz diese Möglichkeit. Daran hat nach seinen Worten auch das Karlsruher Haushaltsurteil nichts geändert. Besonders stark betroffen vom Hochwasser sind nach wie vor Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens, der Süden Sachsen-Anhalts sowie der Norden Thüringens. Auch im Norden und Osten von Bayern steigt die Gefahr. In Niedersachsen gehen bei der Hochwasserbekämpfung die Sandsäcke zur Neige. Das Bundesland greift inzwischen auch auf die Reserven anderer Bundesländer zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 07:00 Uhr