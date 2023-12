Hochwasserlage in Unterfranken laut Behörden weiter entspannt

Schweinfurt: Die Hochwasserlage in Unterfranken ist trotz des vielen Regens noch entspannt. Beispielsweise ist die Fränkische Saale mancherorts zwar über die Ufer getreten. Zu Einsätzen sei es bislang deswegen aber nicht gekommen, heißt es von der Integrierten Leitstelle in Schweinfurt auf BR-Anfrage. Überflutete Stellen gebe es vereinzelt auch im Spessart, aber ebenfalls nicht dramatisch, so die ILS Würzburg. Die Polizei weist darauf hin, die Warnungen der Behörden ernst zu nehmen, um Unfälle zu vermeiden. Hintergrund ist ein Vorfall in Heustreu im Landkreis Rhön-Grabfeld. Hier war gestern Abend eine 20-jährige Autofahrerin trotz Absperrung auf eine überflutete Straße gefahren. Sie blieb im Wasser stecken, der Motor des Fahrzeugs versagte wegen eindringenden Wassers. Die Fahrerin blieb unverletzt.

