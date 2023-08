Hochwasserlage in Südbayern hat sich etwas beruhigt

Passau: Die Hochwasserlage in Süd- und Ostbayern hat sich zunächst etwas beruhigt. Bayerns Hochwassernachrichtendienst erwartet sich für heute noch Dauerregen und einzelne Überflutungen an der Donau und an den Flüssen südlich davon. Gebietsweise sei dabei die Warnstufe 3 zu erwarten. Die höchste Warnstufe 4 werde vermutlich nicht ausgerufen werden. In Passau werden wohl heute Vormittag und Mittag die Höchststände von Inn und Donau erreicht. In Garmisch-Partenkirchen bleibt aufgrund der Wetterlage die Partnachklamm geschlossen. Die Sicherheit der Besucher gehe vor, heißt es von dort. Mit heftigen Regenfällen kämpft auch Norditalien. Venedig schloss in der Nacht seine Flutschutz-Tore, um Schäden von der Altstadt abzuwenden. Im ebenfalls hochwassergeplagten Tirol scheint dagegen das Schlimmste überstanden. Landeshauptmann Mattle sagte, man sei offenbar mit einem blauen Auge davongekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 09:00 Uhr