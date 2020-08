Hochwasserlage in Passau entspannt sich allmählich

Passau: Die Hochwasserlage in Passau entspannt sich etwas. Nach der neuesten Prognose des zuständigen Wasserwirtschaftsamtes wird die höchste Meldestufe 4 wohl doch nicht überschritten. Der Scheitel der Donau geht demnach wieder zurück. Auch in der Passauer Ilzstadt werde maximal Meldestufe 3 bis 4 erreicht. Und auch der Inn-Pegel wird laut Prognose nicht höher steigen als Meldestufe 2. Die Warnung vor Überschwemmungen für bebaute Gebiete in der Stadt und im Landkreis soll dort noch mindestens bis zum Nachmittag gelten. An der Donau in Kelheim sowie in Landshut an der Isar wird der Scheitel mit Meldestufe 2 ebenfalls am Nachmittag erwartet. Behinderungen gibt es nach wie vor im Zugverkehr: Zwischen Garmisch-Partenkirchen und Murnau fahren derzeit keine Züge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2020 12:00 Uhr