Hochwasserlage in Österreich und Bayern entspannt sich langsam

München: Im Süden Bayerns und in Teilen Österreichs entspannt sich die Hochwasserlage langsam. In Passau stehen noch Straßen unter Wasser, aktuell gehen die Behörden von sinkenden Wasserständen aus. In Neuburg an der Donau wird der Höchststand hingegen erst in der kommenden Nacht erwartet. In vielen Orten in Österreich haben nach den Überflutungen inzwischen die Aufräumarbeiten begonnen. Tirols Landeshauptmann Mattle sagte, es hätte schlimmer kommen können. Auch in Innsbruck, wo gestern noch ein Jahrhunderthochwasser erwartet wurde, melden die Katastrophenschützer einen Rückgang der Pegelstände. Der Regen hatte gestern in Österreich zu mehreren Murenabgängen geführt, mehrere Straßen und Bahnstrecken mussten gesperrt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 19:00 Uhr