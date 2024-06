Hochwasserlage in oberbayerischen Regionen um Rosenheim und Miesbach spitzt sich zu

Rosenheim: Die Hochwasserlage in Bayen entwickelt sich sehr dynamisch. Nach Starkregen sind am Abend in oberbayerischen Regionen um Rosenheim und Miesbach mehrere Straßen überschwemmt worden und Flüsse weiter angestiegen. Der Landkreis Rosenheim hat den Katastrophenfall ausgerufen. Mehrere Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Laut Polizeipräsidium Oberbayern sind auch die Pegel in Wasserburg am Inn weiter angestiegen. Zudem muss ein Ortsteil von Miesbach evakuiert werden. Für heute Abend und die kommende Nacht wird auch für die Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz vor schwerem Gewitter gewarnt. In Regensburg etwa wird der Scheitelpunkt der Donau morgen Vormittag erwartet. In Pfaffenhofen an der Ilm hat sich die Lage derweil etwas entspannt, der Pegel der Paar ist leicht fallend. Bislang sind in Bayern und in Baden-Württemberg jeweils zwei Menschen durch das Hochwasser ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 19:00 Uhr