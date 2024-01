Hochwasserlage in Norddeutschland entspannt sich weiter

Hannover: Die Lage in den Hochwassergebieten in Niedersachsen und Bremen entspannt sich weiter. Da für die kommenden Tage bis zum Wochenende kein neuer Regen oder Schnee vorhergesagt werden, gehen Behörden davon aus, dass die Wasserstände weiter sinken. Es wird nach Einschätzung der Behörden aber noch etliche Tage dauern, bis das Wasser vollständig abgeflossen ist. Noch gibt es demnach mehrere Pegelstände, die über der höchsten Meldestufe 3 liegen. Es ist nach Angaben des Innenministeriums in Hannover auch noch nicht so, dass man vollständig entwarnen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 14:00 Uhr