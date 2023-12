Hochwasserlage in Niedersachsen verschärft sich

Bremen: In Niedersachsen bleibt die Hochwasserlage angespannt. In Winsen im Landkreis Celle müssen rund 300 Menschen ihre Wohnungen verlassen - das Wasser steht dort bis zu 50 Zentimeter hoch auf den Straßen. Die Bewohner der Gemeinde Lilienthal bei Bremen mussten wegen eines Deichrisses in Sicherheit gebracht werden. Im Landkreis wurde die Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgerufen - das gilt auch für die Landkreise Hildesheim und Emsland. Stellenweise drückt dort das Grundwasser in die Keller. In betroffenen Haushalten soll der Strom abgestellt werden. Auch in Sachsen bleiben die Behörden in Alarmbereitschaft. In Bayern entspannt sich die Lage dagegen. Bis Freitag sind keine weiteren Niederschläge vorhergesagt. Laut Hochwasserdienst kann es an Donau und Main aber noch zu kleineren Ausuferungen kommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 23:15 Uhr