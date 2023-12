Hochwasserlage in Niedersachsen hat sich vereinzelt entspannt

Hannover: In einigen Regionen in Niedersachsen hat sich die Hochwasserlage ein wenig entspannt. So konnte ein durchgeweichter Deich im Landkreis Oldenburg stabilisiert werden. Die Anwohner können voraussichtlich morgen in ihre Häuser zurückkehren. Dennoch bleiben die Einsatzkräfte wachsam. Tausende Helfer sind immer noch im Einsatz und werden auch die Silvesternacht durcharbeiten. In einigen Orten mussten heute Kühe und Schweine aus Ställen gerettet werden. Die Polizei hat unterdessen die Kontrollen in den Sperrgebieten verstärkt. Die niedersächsische Innenministerin Behrens sagte dem "Spiegel", man habe in den überschwemmten Gebieten Kite-Surfer entdeckt. Vor so einem lebensgefährlichen Unsinn, so Behrens, könne man nur warnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 19:00 Uhr