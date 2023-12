Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt angespannt, in Bayern gibt es Entwarnung

Braunschweig: Auch wenn sich die Hochwasserlage über die Feiertage vielerorts entspannt hat, bleiben die Einsatzkräfte in einigen Regionen gefordert, zum Beispiel in Niedersachsen. So hat etwa die Okertalsperre im Harz ihre maximale Kapazität erreicht, nun muss Wasser an den Fluss abgegeben werden und das verschärft die Situation in Braunschweig. In Rinteln mussten Anwohner entlang der Weser ihre Häuser verlassen. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Evakuierungen nahe des Stausees Kelbra. In Bayern dagegen gehen die Pegelstände langsam zurück, sämtliche Unwetterwarnungen sind aufgehoben. Bundesinnenministerin Faeser dankte allen Helfern für ihren Einsatz. Sie hätten über die Weihnachtstage Menschen vor den Wassermassen geschützt und die Weihnachsstunden nicht mit ihrem Familien verbringen können. Das verdiene größte Wertschätzung und Respekt, sagte Faeser weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 01:00 Uhr