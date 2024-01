Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt angespannt

Hannover: In Niedersachsen bleibt die Hochwasserlage angespannt. Das Lagezentrum in Oldenburg meldet aber, dass der Pegelstand der Hunte in der vergangenen Nacht nicht gestiegen ist. Dort wird der Ortsteil Bümmerstede seit gestern durch einen Deich geschützt. Einen solchen mobilen Deich will ein Team des französischen Zivilschutzes jetzt auch bei Winsen an der Aller aufbauen. Laut Wetterprognose soll es heute in Niedersachsen nicht regnen. Mit einer Entspannung der Lage rechnen Wetterexperten aber frühestens Ende nächster Woche. Bundeskanzler Scholz besucht heute die vom Hochwasser betroffenen Regionen in Sachsen-Anhalt. Er wird dort - zusammen mit Umweltministerin Lemke und Minsterpräsident Haseloff - auch den gefährdeten Deich an der Helmebrücke besuchen und mit Einsatzkräften vor Ort sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 07:00 Uhr