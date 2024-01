Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt angespannt

Hannover: Die Hochwasserlage bleibt in vielen Teilen Niedersachsens am Neujahrstag angespannt. Laut Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz gibt es an vielen Orten bei den Pegelständen wenig Veränderungen. Unter anderem für die Leine, die Aller und an Ober- und Mittelweser gilt eine Warnung vor großem Hochwasser. Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Dienstag um Mitternacht bis voraussichtlich Donnerstagnacht vor starken Regenfällen in Niedersachsen. Am Nachmittag will sich Bundesinnenministerin Faeser ein Lagebild verschaffen. Gestern hat das bereits Bundeskanzler Scholz getan und den betroffenen Gebieten Bundeshilfen zugesagt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 13:15 Uhr