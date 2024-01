Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt angespannt

Oldenburg: Die Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt unverändert kritisch. Vor allem im Nordwesten ist die Situation weiter schwierig. In Oldenburg bereiten sich die Einsatzkräfte darauf vor, ein Gebiet mit 600 Menschen zu evakuieren, weil die durchgeweichten Deiche zu brechen drohen. Sorge bereiten auch die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor neuen Regenfällen in den kommenden Tagen. Dann wird es auch im Harz wieder gefährlich. Dort war der Druck auf die vollgelaufenen Talsperren gesunken, das könnte sich dann wieder ändern. Heute Nachmittag reist Bundesinnenministerin Faeser in die Flutgebiete rund um Oldenburg. Schon gestern war Kanzler Scholz in Verden bei Bremen, um sich selbst ein Bild der Lage zu machen. Dabei dankte er den tausenden Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 12:00 Uhr