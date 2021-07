Hochwasserlage in Mittelfranken bleibt angespannt

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ansbach: In Mittelfranken bleibt die Hochwasserlage weiter angespannt, auch wenn die Pegelstände der Flüsse meist leicht zurückgehen. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Tag andauern, so ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Ansbach. In Altmannshausen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim haben die Wassermassen eine Brücke weggerissen. Wilhermsdorf im Landkreis Fürth ist bereits seit gestern Mittag ohne Strom, ein Teil des Ortes wird über ein Notstrom-Aggregat versorgt. Im Lauf des Tages soll für die restlichen Einwohner zumindest eine Ersatzversorgung eingerichtet werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 12:15 Uhr