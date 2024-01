Hochwasserlage in Franken ist stellenweise kritisch

München: Weil es in der vergangenen Nacht weiter geregnet hat, bleibt die Hochwasserlage in einigen Regionen Bayerns weiter angespannt. Der Hochwasserdienst Bayern meldet noch immer an einigen Flüssen in Franken Überschwemmungsgefahr für bebaute Gebiete. So erwarten die Fachleute heute für die Itz bei Schenkenau erneut Meldestufe 3 bis 4. Ähnlich ist die Lage am Main bei Kemmern und an der Steinach bei Fürth am Berg. Auch die Baunach bei Leuterhof oder der Weiße Main bei Ködnitz werden heute voraussichtlich Meldestufe 3 erreichen. ---- In Niedersachsen haben die Deiche in den Hochwassergebieten bis jetzt standgehalten. In Sachsen-Anhalt macht sich zur Stunde Bundeskanzler Scholz im Landkreis Mansfeld-Südharz persönlich ein Bild von der Lage. Meteorologen zufolge soll der Regen in Bayern im Laufe des Tages weniger werden, in der Mitte und im Nordwesten Deutschlands halten die Niederschläge aber vorerst an.

