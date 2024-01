Hochwasserlage in Franken ist stellenweise kritisch

München: Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch heute weiter starke Niederschläge in Bayern. Der Prognose zufolge wird es bis zum Mittag häufig Schauer, teils auch Dauerregen geben. Laut Hochwassernachrichtendienst des bayerischen Landesamts für Umwelt wird derzeit an acht Stellen in Ober- und Unterfranken die Meldestufe 3 überschritten. Das bedeutet, dass bebaute Grundstücke überflutet werden können. Das betrifft bei Bad Kissingen die Fränkische Saale und bei Fürth am Berg die Steinach, sowie den Main bei Mainleus. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG hat wegen der Hochwasserlage am Main das traditionelle Drei-Königs-Schwimmen abgesagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 09:00 Uhr