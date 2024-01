Hochwasserlage in einigen Regionen bleibt kritisch

Dresden: Die Lage in einigen Hochwasser-Regionen bleibt trotz vorerst nachlassender Niederschläge kritisch. Entlang der Elbe in Sachsen am Pegel Schöna gilt seit heute Früh die Alarmstufe 3. Dort rechnen Experten damit, dass noch heute der Höchststand von 6 Metern 40 erreicht wird. Danach, so hieß es, werde der Pegel langsam wieder sinken. In Dresden wird der Scheitelpunkt der Elbe für morgen Abend erwartet mit einem Pegel von knapp sechs Metern. Angespannt ist die Lage auch noch in etlichen Regionen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Dort drohen nach wie vor Deiche zu brechen. In Sangerhausen in Sachsen-Anhalt treffen seit dem Morgen Bundeswehrsoldaten ein, um ihren Einsatz dort vorzubereiten. Dagegen schwächt sich die Hochwassersituation in Bayern weiter ab. Fast alle Pegelstände sind rückläufig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 12:00 Uhr