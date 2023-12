Hochwasserlage in Deutschland verschärft sich vielerorts

Nordhausen: Wegen anhaltenden Regens verschärft sich in einigen Regionen in Deutschland die Hochwassergefahr. Besonders betroffen sind Teile von Niedersachen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Das Hochwasser wirkt sich auch auf den Zugverkehr aus. Die Bahnstrecke Hannover - Magdeburg bleibt vorerst gesperrt. Der Deutsche Wetterdienst sagt weiteren Dauerregen in mehreren Regionen voraus, vor allem von den westlichen Mittelgebirgen bis zum Harz. Zugleich gibt es eine Warnung vor Sturmfluten im Wesergebiet und an der niedersächsischen Nordseeküste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 10:00 Uhr