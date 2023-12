Hochwasserlage in Deutschland bleibt vielerots angespannt

München: Während in Bayern die Pegelstände sinken, bleibt vielerots die Hochwasserlage in Deutschland angespannt. Besonders betroffen sind Teile von Niedersachen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Das Hochwasser wirkt sich auch auf den Zugverkehr aus. Weil Gleise unterspült sind, verspäten sich viele Züge oder halten nicht an allen Bahnhöfen. Betroffen sind unter anderem Verbindungen zwischen Hannover und Magdeburg. Langsam ist aber Entspannung in Sicht: Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnungen aufgehoben, Dauerregen soll es erst einmal nicht mehr geben. Die Hochwasserlage in Bayern entspannt sich weiter. Wie der Hochwassernachrichtendienst mitgeteilt hat, sind die Scheitel erreicht und die Pegelstände fallen. Weil es nur noch wenig regnet und für morgen ein Zwischenhoch erwartet wird, gehen die Experten davon aus, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.12.2023 18:00 Uhr