Hochwasserlage in Bayern und den Alpen entspannt sich leicht

Passau: Die Hochwasserlage im südlichen Bayern und in der Alpenregion entspannt sich etwas. Zwar würde beispielsweise der Inn viel Wasser führen, doch die Hochwasser-Warnstufe müsse in Passau nicht von zwei auf drei erhöht werden, so die Behörden. Den maximalen Pegel für die Donau haben die Behörden schon von ursprünglich 9 Metern auf 8,25 Meter herunter korrigiert. Auch in Tirol in Österreich sinken die Pegel vielerorts. Hier hatte die Stadt Innsbruck gestern noch ein Jahrhunderthochwasser befürchtet und weitreichende Vorkehrungen getroffen. Behinderungen gibt es wegen einer Mure auf der Brenner-Bahnstrecke. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 14:00 Uhr