Hochwasserlage in Bayern ist relativ entspannt

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Die Hochwasserlage in Bayern ist trotz des Tauwetters relativ entspannt. In Regensburg wurden zwar Fußgängerwege entlang der Donau, etwa an der Historischen Wurstkuchl, gesperrt, da sie überspült sind. Mobile Hochwasser-Schutzelemente müssen nach Angaben der Stadt aber nicht aufgebaut werden, weil die Donau ihren Höchststand erreicht hat. An der Donau in Deggendorf und an der Isar in Plattling wurden einige Unterführungen sicherheitshalber gesperrt, ebenso an der Donau in Donauwörth. In Würzburg und in Marktheidenfeld wurden mehrere Parkplätze in der Nähe des Mains geräumt - der Polizei gelang es, fast alle Fahrzeughalter telefonisch zu erreichen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 18:30 Uhr