Hochwasserlage in Bayern entspannt sich etwas

Passau: Trotz des anhaltenden Dauerregens hat sich die Hochwasserlage im Süden Bayerns etwas entspannt. Der Hochwassernachrichtendienst erwartet, dass sich der Schwerpunkt zunehmend an die Donau verlagert. In Passau soll der Pegel demnach bei Meldestufe drei seinen Höchststand erreichen. Auch in Neuburg an der Donau und Kelheim werden Überflutungen bei Stufe drei erwartet. Am bayerischen Inn bleibt es bei den Meldestufen eins und zwei. An den Flüssen Salzach und Rott werden bereits fallende Wasserstände gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 10:00 Uhr