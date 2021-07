Hochwasserlage in Bayern entspannt sich

Nachrichtenarchiv - 20.07.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Reichenhall: Im Landkreis Berchtesgadener Land gilt nicht mehr der Katastrophenfall. Dieser wurde um Mitternacht aufgehoben. Wie es aus dem Landratsamt heißt, ist Entspannung in Sicht und die Pegel sinken. Es gibt keine Warnungen vor Hochwasser mehr. Ab heute sind im Berchtesgadener Land die Schulen und Kindertagesstätten wieder regulär geöffnet. Auch in Passau sinken die Pegel von Donau und Inn. Stadt und Landkreis München haben wegen Hochwassergefahr das Befahren und Baden in der Isar bis auf weiteres verboten.

