Hochwasserlage in Bayern bleibt weiter angespannt

Die Hochwasserlage in Bayern bleibt angespannt. Vielerorts können bebaute Gebiete überflutet werden. In Ostbayern betrifft das die Regionen Amberg, Cham, Regensburg, Passau, Schwandorf und Straubing. In Franken gibt es solche Warnungen für die Regionen Bad Kissingen, Bamberg, Bayreuth, Coburg, Forchheim, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels und Main-Spessart. In Schwaben ist die Region Donau-Ries betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.12.2023 03:00 Uhr